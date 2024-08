França nega que prisão de fundador do Telegram seja 'decisão política' O presidente da França, Emmanuel Macron, negou nesta segunda-feira (26) que a detenção do fundador do serviço de mensagens criptografadas Telegram, Pavel Durov, seja "política", enquanto o magnata de origem russa continua sob custódia...

