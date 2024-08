Incêndio deixa 7 mortos em hotel na Coreia do Sul Um incêndio em um hotel na cidade de Bucheon, na Coreia do Sul, situada cerca de 25 quilômetros a oeste da capital Seul, provocou a morte de sete pessoas e deixou 12 feridos, três deles em estado grave, informou o Ministério do...

Incêndio deixa 7 mortos em hotel na Coreia do Sul