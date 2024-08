PIERRE-PHILIPPE MARCOU Um esquiador na Snozone, a única pista de esqui coberta da Espanha, localizada em Arroyomolinos, ao sul de Madri, em 19 de agosto de 2024

Pierre-Philippe MARCOU

Eles tiram os chinelos e vestem os macacões de esqui, amarram os ganchos das botas e colocam as luvas. Faz mais de 30 graus naquela tarde em Madri, mas os clientes da estação de esqui coberta Snozone ignoram o calor do verão... e os problemas ambientais.

Uma brisa gelada toma conta dos visitantes assim que eles entram no saguão. Atrás do urso polar na entrada, racks de esqui, tapetes antiderrapantes e armários com fechadura transportam os visitantes para outro mundo.

Em Arroyomolinos, cerca de vinte quilômetros ao sul de Madri, o shopping center Xanadú abriga o “Snozone” desde 2003: uma pista de 18.000 m2 e 250 metros de comprimento coberta com neve artificial e aberta 365 dias por ano, das 10h às 22h.

Entre um teleférico e um teleférico de esqui, a uma temperatura de -3°C, cerca de trinta esquiadores descem a ladeira do gigantesco hangar sob a luz artificial e o olhar divertido dos espectadores reunidos atrás das janelas.

Para duas horas de esqui, o custo do equipamento e das roupas é de cerca de 40 euros (229 reais na cotação atual).

O clube de esqui de Carcassonne, no sul da França, vem para cá há sete anos, explica Thomas Barataud, instrutor de esqui na estação de esqui francesa de Angles, nos Pirineus: “antes”, no verão, “costumávamos esquiar nas geleiras, mas a situação torna tudo um pouco mais complicado. Aqui temos neve dura e frio para manter as crianças esquiando, o que é a melhor coisa.

Durante uma semana, os cerca de dez alunos da “seção de competição” praticarão um slalom após o outro na parte da pista reservada aos clubes, que tem uma superfície muito dura e mais técnica.

“Não é muito ecológico”, admite o instrutor de 43 anos, ”mas o que estamos buscando é o desempenho e o esqui. Nós nos adaptamos ao que nos é proposto, e essa é uma boa alternativa", completou.

“Quando saímos às quatro horas da tarde, é estranho, saímos de bermuda e chinelos!", contou.

Uma de suas alunas, Cyrila Pena, fala de “choque térmico” quando sai. Embora a jovem de 18 anos ache o lugar “ótimo”, ela admite que, quando explica isso a seus amigos, alguns dizem “mas você não tem vergonha de esquiar em ambientes fechados?"

“O que eu digo a mim mesma é que se as gerações anteriores tivessem prestado atenção à ecologia, poderíamos simplesmente esquiar nas geleiras”, continua a garota. “Agora temos que vir e esquiar em ambientes fechados, caso contrário, começaremos a colocar nossos esquis em dezembro e será tarde demais.

A estação recebe cerca de 200.000 pessoas por ano, e 1.800 em um dia bom.