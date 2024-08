Eyad BABA Palestinos em prédio destruído por bombardeio israelense no centro da Faixa de Gaza

Os chefes dos serviços secretos israelenses encontravam-se nesta quinta-feira (22) no Cairo para negociar um acordo para a libertação dos reféns em poder do Hamas na Faixa de Gaza, anunciou à AFP um porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O chefe do Mossad, agência de inteligência responsável pelo trabalho no exterior, e o do Shin Bet, agência de segurança interna, participam de negociações que buscam "avançar em um acordo para libertar os reféns", informou Omer Dostri.

Negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram retomadas na semana passada em Doha, com a mediação de Egito, Estados Unidos e Catar, para tentar encerrar mais de dez meses de conflito na Faixa de Gaza e obter a libertação dos reféns sequestrados por islamistas em 7 de outubro no sul de Israel.

Dostri não informou se Catar e Estados Unidos participam das negociações na capital egípcia. A imprensa de Israel afirmou que há representantes de Washington.

Tanto Israel quanto o Hamas dizem concordar com o plano apresentado em maio pelo presidente americano, Joe Biden. Mas o Hamas, que exige a aplicação estrita do documento, acusa Israel de ter acrescentado "novas condições".

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que concluiu ontem seu nono giro pelo Oriente Médio desde o começo do conflito, anunciou que propôs um novo plano, que teria sido aceito por Israel, que não comentou o assunto.