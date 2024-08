Trabalhadores de maior mina de cobre do mundo suspendem greve no Chile Os funcionários de Escondida, a maior mina de cobre do mundo, localizada no norte do Chile, suspenderam a greve iniciada na terça-feira, ao retomarem as negociações com a multinacional BHP, confirmaram nesta sexta-feira...

Trabalhadores de maior mina de cobre do mundo suspendem greve no Chile