FRANCO FAFASULI O túnel tem o interior revestido de madeira, conta com ventilação e luz elétrica e termina quase na porta de uma agência do banco Macro, na cidade de San Isidro

Autoridades argentinas evitaram nesta quinta-feira (08) um novo "roubo do século", ao descobrirem um túnel de 220 metros de comprimento construído perto de um banco na zona norte de Buenos Aires, segundo comunicado da polícia local.

O túnel tem o interior revestido de madeira, conta com ventilação e luz elétrica e termina quase na porta de uma agência do banco Macro, na cidade de San Isidro.

A investigação começou quando um motorista que estava com seu veículo estacionado ouviu um barulho no chassi e observou que ele vinha de uma haste metálica que emergia do pavimento.

O Ministério Público ordenou a escavação que encontrou o túnel e localizou o seu início em um galpão situado a cerca de 200 metros do banco, onde foram encontradas máquinas de extração e uma grande quantidade de terra removida, embora os possíveis criminosos não tenham sido achados.

Os investigadores calcularam que a construção levou de seis a nove meses, definiram o túnel como "uma obra de engenharia" e avaliaram que ele é "melhor que o de Chapo Guzmán", referindo-se ao que o líder do narcotráfico mexicano usou para fugir da prisão em 2015.

O fato lembrou o famoso "roubo do século", ocorrido em 2006 na mesma localidade, quando um grupo de criminosos, com um planejamento meticuloso, roubou milhões de dólares de um banco e escapou por um túnel. A ação deu origem a livros, séries e filmes.