Trump e Musk abordam diversos temas em conversa no X apesar de ataque cibernético O bilionário Elon Musk e o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, conversaram na rede social X sobre imigração ilegal, comparada a um "apocalipse zumbi", e o trabalho do presidente democrata Joe Biden, em um diálogo que começou com atraso devido...

Trump e Musk abordam diversos temas em conversa no X apesar de ataque cibernético