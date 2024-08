ANGELOS TZORTZINIS Moradores da cidade de Varnavas, ao norte de Atenas, observam incêndio em 11 de agosto de 2024

Angelos Tzortzinis

O governo da Grécia emitiu novas ordens de evacuação nas imediações de Atenas nesta segunda-feira (12) devido aos incêndios florestais na região, apesar dos esforços para conter as chamas que se aproximam rapidamente da capital.

As autoridades do Serviço de Proteção Civil determinaram nesta segunda-feira que os moradores de mais cinco localidades abandonem suas residências, depois que centenas de pessoas foram obrigadas a deixar pelo menos áreas da região no domingo.

"As forças da Proteção Civil lutaram duramente durante toda a noite, mas, apesar dos esforços sobre-humanos, o fogo continua sua rápida propagação", declarou o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, à imprensa.

As chamas "atingiram o monte Pentelicus e seguem em direção a Penteli", onde dois hospitais, um pediátrico e outro militar, foram evacuados. Os pacientes foram transferidos para outros centros médicos durante a madrugada de segunda-feira, segundo o porta-voz.

Os moradores da cidade histórica de Maratona, 40 quilômetros ao leste Atenas, deixaram a região no domingo.

"Enfrentamos uma catástrofe de proporções bíblicas. Todo o nosso município está envolvido pelas chamas", disse o prefeito da cidade, Stergios Tsirkas, ao canal de televisão Skai.

Segundo a emissora pública de televisão ERT, a frente do incêndio já alcança mais de 30 quilômetros e algumas chamas superam 25 metros de altura.

As autoridades mobilizaram 510 bombeiros e 152 veículos. Além disso, 29 hidroaviões sobrevoa a região.

Todos os anos, vários incêndios devastam áreas da Grécia. Mas a situação é particularmente preocupante este ano, depois do inverno mais quente já registrado e da onda de calor mais precoce da história do país.

Para esta segunda-feira, a meteorologia prevê temperatura máxima de 29ºC, com rajadas de vento até 50 km/h.

O país recebe muitos turistas no verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) e o calor forçou o fechamento da Acrópole durante os horários de maior calor em vários dias.

- "Tudo está queimando" -

"Incêndios florestais perto de vocês. Sigam as instruções das autoridades", afirmam as mensagens enviadas aos moradores da região de Ática, perto de Atenas, com explicações onde procurar ajuda.

As autoridades abriram o Estádio Olímpico OAKA, no norte de Atenas, para abrigar milhares de pessoas.

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis interrompeu as férias e retornou à capital no domingo para enfrentar a crise.

Na tarde de domingo, os bombeiros já haviam controlado 33 dos 40 incêndios declarados nas últimas 24 horas.

Porém, o corpo de bombeiros prosseguia lutando contra outros sete, informou o porta-voz da corporação.

O Ministério da Proteção Civil da Grécia alertou no sábado que metade do país enfrentaria até pelo menos 15 de agosto um risco elevado de incêndios devido às temperaturas, rajadas de vento e seca.

"Durante a noite, os ventos permaneceram fortes, criando situações perigosas. Infelizmente, esperamos que a intensidade aumente nas próximas horas", advertiu Vathrakogiannis.

Giorgos Tsevas, um morador de 48 anos de Polydendri, cidade próxima a um foco do incêndio, estava desesperado no domingo. "Tudo está queimando. Eu tinha 200 oliveiras e todas desapareceram", lamentou.

Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas deixam os fenômenos meteorológicos extremos, como as ondas de calor, mais frequentes e intensos.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, o aumento das temperaturas está prolongando a temporada de incêndios florestais e aumentado superfícies queimadas em todo o mundo.