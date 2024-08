Dez policiais feridos após confrontos com jovens republicanos na Irlanda do Norte Dez policiais ficaram feridos na manhã deste domingo(11) em confrontos entre as forças de segurança e republicanos irlandeses que se opõem ao domínio britânico na Irlanda...

Home

Último Segundo

AFP

Dez policiais feridos após confrontos com jovens republicanos na Irlanda do Norte