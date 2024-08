Noah SEELAM Fiéis hindus rezam depois de pendurar fitas sagradas em uma árvore em um templo dedicado à divindade Balaji, perto de Hyderabad, na Índia, em 24 de julho de 2024

Na Índia, invoca-se os deuses para ter prosperidade ou sucesso, mas no centro do país, a divindade de um templo hindu é conhecida pelos vistos obtidos por seus devotos para começar uma nova vida nos Estados Unidos.

"Todos os membros da minha família que vivem nos Estados Unidos passaram por aqui", disse Satwika Kondadasula à AFP enquanto caminhava pelo santuário do templo dedicado à divindade Balaji em Chilkur, nos arredores de Hyderabad.

A jovem de 22 anos, que está prestes a voar para Nova York para começar um mestrado, diz que deve isso em parte à divindade.

"Consegui o visto por causa das minhas habilidades, mas realmente acho que o fato de ter vindo para cá ajudou", diz ela.

Balaji é considerado uma encarnação de Vishnu, um dos principais deuses da religião hindu, conhecido por preservar a estabilidade do universo.

Mais de mil pessoas visitam esse templo todos os dias na esperança de obter um visto para os Estados Unidos. Elas são convidadas a retornar para agradecer a Balaji depois de obterem o visto.

O templo nem sempre teve essa reputação. Em 1984, foi o sacerdote local, C.S. Gopalakrishna, que descobriu que a água aparecia espontaneamente em frente ao santuário quando ele caminhava 11 vezes ao redor do perímetro do santuário.

A notícia se espalhou e as pessoas começaram a ir ao santuário para pedir casamentos felizes, filhos ou sucesso no processo de admissão nas melhores universidades do país.

Com o passar das décadas, os fiéis passaram a acreditar que o santuário poderia ajudá-los a emigrar, o que lhe valeu o apelido de "templo do visto".

Os peregrinos dão 11 voltas ao redor do santuário e retornam mais tarde, se seus desejos forem atendidos, para dar mais 108 voltas como sinal de gratidão.

O ritual exige precisão e os visitantes cantam o nome de Balaji em uníssono, seguindo o ritmo da marcha.

C.S. Gopalakrishna enfatiza que a intervenção divina não é garantida e que seu deus só ajuda aqueles que se ajudam.

"Você deve trabalhar duro. Balaji o ajudará se você tiver fé cega nele", explica ele.

A Índia é hoje a quinta maior economia do mundo e continua a se beneficiar de um crescimento excepcional do PIB, mas centenas de milhares de seus cidadãos ainda deixam o país todos os anos em busca de melhores oportunidades no exterior.

Embora a diáspora se estenda por todo o mundo, os Estados Unidos continuam sendo seu destino preferido. Entre 2010 e 2020, a população de origem indiana aumentou 50%, chegando a 4,8 milhões, de acordo com o último censo.

"Os Estados Unidos ainda são o país dos sonhos e isso não vai mudar tão cedo", avalia Sakshi Sawhney, um consultor que ajuda os indianos a concluir os complexos procedimentos administrativos necessários para viajar para países ocidentais.