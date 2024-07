Bashar TALEB Palestinas feridas recebem atendimento no Hospital dos Mártires de Al-Aqsa depois que um ataque israelense atingiu uma escola onde pessoas deslocadas estavam abrigadas em Deir Al Balah, no centro da Faixa de Gaza

Bashar TALEB

O Ministério da Saúde do Hamas na Faixa de Gaza anunciou neste sábado (27) que um ataque israelense contra uma escola do centro do território palestino deixou 30 mortos e mais de 100 feridos.

Desde 6 de julho, ao menos oito escolas foram atacadas, em ações que deixaram mais de 100 mortos, segundo um balanço do Ministério da Saúde e uma fonte médica.

"A escola Khadija, que abrigava uma unidade médica improvisada na área de Deir Al Balah, foi alvo recentemente de um ataque que deixou 30 mártires e mais de 100 feridos", afirmou o ministério em um comunicado.

O Exército israelense anunciou uma operação na escola contra os "terroristas" que atuavam no local.

Segundo a agência de Defesa Civil de Gaza, a escola abrigava quase 4.000 pessoas deslocadas que buscaram refúgio no local.

O hospital de campanha dentro da escola pertencia ao Hospital dos Mártires de Al Aqsa de Deir Al Balah, segundo o diretor do centro médico, Khalil Al Daqran.

Além disso, 170 palestinos morreram e centenas ficaram feridos desde o início, na segunda-feira, de uma nova operação do Exército israelense em Khan Yunis, no sul do território, informou à AFP um porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal.