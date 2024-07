PABLO PORCIUNCULA A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fala à imprensa durante coletiva às margens do G20, no Rio de Janeiro, em 25 de julho de 2024

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, enalteceu, nesta quinta-feira (25) a "liderança" do presidente americano, Joe Biden, na "recuperação" do país e elogiou a vice-presidente Kamala Harris, provável substituta dele na corrida à Casa Branca.

"Gostaria de reconhecer o presidente por sua liderança. Nos últimos três anos e meio, ele conduziu uma recuperação econômica destacada e um forte crescimento econômico interno, e recuperou a posição dos Estados Unidos no mundo", afirmou Yellen durante uma coletiva de imprensa à margem de um encontro de ministros das Finanças e chefes de bancos centrais do G20 no Rio de Janeiro.

Tanto Biden quanto "a vice-presidente Harris têm trabalhado incansavelmente a favor do povo americano, e acho que os resultados falam por si", disse a alta funcionária.

Kamala Harris "entende profundamente o que é necessário e porque é importante recuperar a liderança dos Estados Unidos no cenário mundial, e tem tido um papel crucial nesses esforços", acrescentou.

O PIB dos Estados Unidos cresceu mais que o esperado no segundo trimestre de 2024 - 2,8% na projeção anual - contra 1,4% no primeiro trimestre, segundo a primeira estimativa do Departamento de Comércio, publicada nesta quinta-feira.

Os dados são uma boa notícia para Biden e Kamala, que muito provavelmente será nomeada a candidata do Partido Democrata para enfrentar o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de 5 de novembro, e tentará defender os feitos econômicos do governo como argumento de campanha.