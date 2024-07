Prakash MATHEMA Destroços do avião que caiu em Katmandu, capital do Nepal, em 24 de julho de 2024

PRAKASH MATHEMA

O piloto e único sobrevivente do acidente de um avião na capital do Nepal se recupera no hospital, após salvar-se milagrosamente da catástrofe que matou 18 pessoas, disseram nesta quinta-feira (25) autoridades da aviação civil.

Um Bombardier CRJ 200 operado pela Saurya Airlines caiu na quarta-feira no aeroporto de Katmandu durante a decolagem de um voo de 20 minutos com destino a Pokhara, um importante destino turístico do país, para trabalhos de manutenção.

O piloto gravemente ferido está se recuperando, disse Gyanendra Bhul, representante da autoridade de aviação civil, à AFP.

"O piloto sobreviveu porque no impacto caiu em um contêiner de carga onde não havia chamas", disse.

O avião decolou e subiu cerca de 122 metros, mas de repente desviou para a direita e caiu na lateral da pista, acrescentou Bhul.

O governo do Nepal enviou uma equipe de cinco pessoas para investigar as causas do acidente.

"Agora vamos transferir a caixa preta e os destroços do avião à comissão de investigação", disse Bhul.

Segundo a Saurya Airlines, o voo transportava uma equipe técnica até Pokhara para realizar uma revisão da aeronave. Dois tripulantes e outras 17 pessoas viajavam no voo, incluindo um menor, filho de um funcionário da companhia.

A indústria aérea nepalesa cresceu muito nos últimos anos, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias para áreas de difícil acesso, e também de alpinistas.

No entanto, é prejudicada por seus padrões de segurança deficientes, devido à falta de treinamento e de manutenção dos dispositivos.

A geografia montanhosa do país e as mudanças climáticas agravam estes problemas.

A União Europeia proibiu todas as companhias nepalesas de sobrevoar seu espaço aéreo por razões de segurança.