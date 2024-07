OLYMPIA DE MAISMONT Manifestantes acendem sinalizadores de fumaça na Praça da República de Paris para protestar contra as "consequências sociais" dos Jogos Olímpicos na capital francesa

OLYMPIA DE MAISMONT

Centenas de pessoas se reuniram em Paris, nesta quinta-feira (25), para denunciar as "consequências sociais" dos Jogos Olímpicos para "os mais pobres", em uma "contra-cerimônia" na véspera da abertura do evento esportivo na capital francesa.

Diante de uma faixa com o lema "Jogos Olímpicos da exclusão: 12.500 pessoas expulsas --o outro lado da medalha-- #limpeza social", cerca de 300 pessoas protestaram na Praça da República a pedido de 72 organizações.

"Os Jogos Olímpicos são para os residentes, não são para os trabalhadores, são para os promotores e os patrocinadores", afirma Arthur, que não quis informar seu sobrenome, usando uma camisa com a frase "Fuck the Olympics" ("F*dam-se os Jogos Olímpicos").

As reivindicações vão desde o impacto ecológico do evento, apesar de o Comitê Organizador ter se esforçado para limitá-lo ao máximo, o "uso abusivo de voluntários", as "ameaças ao direito à greve" e a "retirada forçada das pessoas que vivem nas ruas".

"Somos testemunhas de um número desumano de evacuações, que tiveram impacto na saúde mental dos expulsos", acrescentou Ginevra Caterino, da associação Watizat, que ajuda pessoas exiladas.

Nesta sexta-feira (26), a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, no rio Sena, marcará o início oficial do evento, que vai até o dia 11 de agosto.