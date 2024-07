Library of Congress (1920) O jogador de beisebol Babe Ruth

Uma camisa de Babe Ruth, astro da equipe de beisebol New York Yankees na década de 1930, superava nesta quinta-feira (25) US$ 13,3 milhões (75 milhões de reais) em um leilão eletrônico, o maior preço já alcançado por uma peça esportiva.

A venda on-line, organizada pela Heritage Auctions, vai ser concluída em 24 de agosto, o que pode fazer o preço subir ainda mais, preveem especialistas.

Com o preço atual, a camisa já pulverizou todos os recordes alcançados nos últimos anos por objetos esportivos de colecionador. A marca anterior era de um card de beisebol com o rosto de Mickey Mantle, outro jogador dos Yankees, pelo qual um colecionador pagou US$ 12,6 milhões (71 milhões de reais) em agosto de 2022 em outra venda organizada pela Heritage Auctions.

Nos últimos dois anos, memorabilia esportiva atraiu um interesse crescente de investidores e colecionadores. Até 2022, nenhum objeto esportivo havia ultrapassado a marca de US$ 10 milhões (R$ 56,3 milhões).