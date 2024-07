Kin Cheung O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recebe a reunião da Comunidade Política Europeia em 18 de julho de 2024 no Palácio de Blenheim, em Woodstock

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu nesta quinta-feira (18) dezenas de líderes europeus para discutir a situação na Ucrânia e a imigração ilegal, em um encontro que serviu também para relançar a delicada relação do Reino Unido com a Europa.

"Queremos trabalhar para restabelecer relações, redescobrir os nossos interesses comuns e renovar laços de confiança e amizade", disse o primeiro-ministro na abertura da quarta reunião da Comunidade Política Europeia (CPE).

No final da reunião, Starmer disse estar "orgulhoso por sair desta cúpula com relações mais sólidas em toda a Europa e por deixar a CPE também em uma posição mais forte, com uma agenda clara para os próximos meses e a próxima cúpula confirmada na Hungria este ano, e na Albânia e na Dinamarca em 2025".

No geral, ele disse que a reunião desta quinta-feira foi "bem-sucedida e produtiva".

O encontro aconteceu no monumental Palácio de Blenheim, perto de Oxford, para um diálogo com líderes de um espaço que vai da Espanha à Moldávia.

O Palácio de Blenheim, um dos maiores do Reino Unido e considerado Patrimônio Mundial desde 1987, é o local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, fez um apelo na reunião pela unidade da Europa no apoio ao seu país. "É necessário manter a unidade na Europa, porque a unidade leva sempre a decisões fortes", observou.

Zelensky criticou duramente a recente visita do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, à Rússia.

"Se alguém na Europa tenta resolver problemas pelas costas de outra pessoa ou mesmo às custas de outra pessoa (…) Por que deveríamos considerar essa pessoa?", disse Zelensky sem mencionar Orbán, que estava na mesma sala.

Segundo o presidente ucraniano, "a UE e a Otan podem resolver todos os seus problemas sem esse único indivíduo".

Starmer afirmou que na reunião "prometemos ao presidente Zelensky que apoiaremos a Ucrânia pelo tempo que for necessário".

"Também tivemos um debate produtivo sobre a segurança europeia em geral, defendendo as nossas democracias contra a interferência russa, e o apoio a países como a Moldávia, que enfrentam ameaças mais diretas", acrescentou.

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, mencionou que a CPE "envia uma mensagem muito clara: a Europa está unida contra a guerra atroz que o presidente russo [Vladimir] Putin está travando contra a Ucrânia".

- Nova fase da relação -

Ao chegar ao poder, Starmer havia anunciado que o seu governo se esforçaria para relançar a relação do Reino Unido com a Europa, depois das tensões causadas pelo Brexit.

Segundo Starmer, nesta nova fase o Reino Unido "não estará focado nas nossas diferenças, mas sim nos valores que compartilhamos".

Ao chegar ao palácio, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, destacou que a reunião é um "espaço de diálogo e encontro" entre países que compartilham "estratégias e linhas de atuação".

Esta foi a quarta reunião da CPE desde a sua fundação, em outubro de 2022, depois de reuniões em Praga, Chisinau (Moldávia) e Granada (Espanha).

A agenda da reunião também incluía uma recepção para os líderes organizada pelo rei Charles III no Palácio de Blenheim.

Durante o dia, Starmer, Sánchez e vários outros líderes felicitaram Ursula von der Leyen pela sua reeleição como presidente da Comissão Europeia para um novo mandato de cinco anos.

Em uma mensagem na rede X, Starmer expressou o seu desejo de "trabalhar em estreita colaboração" com Von der Leyen e "reiniciar as relações entre o Reino Unido e a UE".

Sánchez destacou que "continuaremos trabalhando juntos para promover uma União Europeia mais próspera, sustentável e socialmente justa. A Espanha continuará sendo um parceiro leal e construtivo para avançar na construção de uma Europa mais forte".