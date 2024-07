Patrick T. Fallon Camisetas à venda em Milwaukee, Wisconsin, em 16 de julho de 2024

Patrick T. Fallon

Menos de três dias após Donald Trump sobreviver às balas de um atirador e mostrar seu punho em resposta, a imagem foi imortalizada em camisetas vendidas aos republicanos em sua convenção nacional.

As convenções políticas e eventos de campanha americanos em geral são grandes oportunidades para candidatos e fabricantes inteligentes ganharem muito dinheiro vendendo mercadorias a apoiadores leais.

O encontro desta semana oferece souvenires como Bíblias Trump e bonés MAGA (Make America Great Again) vermelhos, rosa ou camuflados.

Também há broches brilhantes "Women4Trump" e "Never Surrender!" (Nunca desista), além de camisetas com a já famosa fotografia de identificação policial do ex-presidente, condenado por falsificação de registros contábeis. Mas uma peça chamou a atenção na terça-feira.

Vendida ao lado de um ponto de acesso de segurança para a Convenção Nacional Republicana desta semana em Milwaukee, Wisconsin, uma camiseta branca traz estampada a agora famosa fotografia que mostra Trump com o rosto ensanguentado e mostrando o punho após ser atingido de raspão na orelha por uma bala.

A camiseta, que não faz parte do produto oficial da campanha de Trump, enfatizou um organizador, também inclui as palavras: "O movimento MAGA não pode ser detido".

Outra versão mostra a mesma foto de um Trump ensanguentado, mas em pé, e a palavra "FEARLESS" na parte superior.

A delegada da Califórnia, Colleen Johns, que está considerando comprar uma das camisas para o neto, disse que a imagem transmite a força de Trump.

-Inspirador-

"Acho que em uma situação semelhante, qualquer um faria o mesmo. Diria 'sou forte, estou de pé, vamos lá'", disse Johns à AFP. "Achei inspirador", acrescentou.

A delegada de Nova Jersey, Francine Gargano, que também comprou alguns itens, rejeitou as preocupações de que a camiseta contradiz os apelos para moderar a retórica política violenta após o tiroteio.

"Não acho que esteja errado, acho que está certo. É por isso que estamos aqui”, disse.

Brad Neuser, que criou a camiseta "FEARLESS", disse que tem sido bem recebida. "É uma imagem icônica", destacou.

"Quando aconteceu isso, a tentativa de assassinato, trabalhávamos em um novo design, estampamos e viemos para cá. Esperamos alimentar a nossa família" com as vendas, acrescentou. Foi preciso produzir mais camisetas.

Muitas pessoas percorriam as fileiras de estandes e mesas da convenção oferecendo de tudo.

Uma guitarra autografada pelo cantor de 'God Bless the USA', Lee Greenwood, está à venda por 1.000 dólares ( cerca de 5.400 reais). Um dos maiores sucessos de venda desta semana, o livro 'Collected Poems of Donald J. Trump', custa 45 dólares (244 reais).

Os "poemas" são na verdade tuítes de Trump, apresentados em um estilo poético e criativo. Algumas centenas de exemplares já foram vendidos na convenção e "vamos esgotar hoje", disse o organizador do livro, Gregory Woodman.

Há de tudo. Até uma associação americana que promove o porte de armas (USCCA) organizou um sorteio de fuzis AR-15 na convenção.

Quando questionada se seria sensato oferecer uma arma semelhante à usada para tentar assassinar o candidato presidencial do partido esta semana, Beth Alcazar, da USCCA, não considerou isso um problema.

"Não acho estranho nem escandaloso. (...) Não tem nada a ver com os acontecimentos deste fim de semana", considerou.