Independentista catalão Puigdemont recorre de 'absurda' decisão do Supremo espanhol, que não o anistiou O independentista catalão Carles Puigdemont recorreu, nesta segunda-feira (8), da decisão do Supremo Tribunal espanhol, que rejeitou aplicar a ele a lei de anistia, em um documento no qual criticou...

Home

Último Segundo

AFP

Independentista catalão Puigdemont recorre de 'absurda' decisão do Supremo espanhol, que não o anistiou