BERTRAND GUAY Dançarinas em frente ao cabaré Moulin Rouge, em Paris, durante a inauguração de suas novas pás, em 5 de julho de 2024

Bertrand Guay

O cabaré Moulin Rouge, um ícone de Paris, inaugurou na sexta-feira (6) as novas pás de seu famoso moinho, após as anteriores terem desabado em abril. Centenas de turistas e moradores locais festejaram o momento, uma semana antes da chegada da tocha olímpica à capital francesa.

"O moinho sem suas pás era um vazio para Paris, era simplesmente triste", declarou o diretor-geral Jean-Victor Clerico, à frente da empresa familiar que atrai 600.000 visitantes anualmente.

"A ideia era estar pronto para os Jogos Olímpicos [que começam em 26 de julho]. Fizemos tudo o que pudemos para recolocar essas pás", acrescentou.

As quatro pás vermelhas, feitas de uma mistura de alumínio e aço, foram adornadas com suas iluminações douradas e vermelhas sob aplausos estrondosos, proporcionando ao cenário noturno aos pés da Butte Montmartre o visual que tanto agrada aos turistas.

As lâminas, no entanto, ainda não começaram a girar, pois as operações mecânicas não puderam ser concluídas a tempo para 5 de julho.

Para celebrar a ocasião, dançarinos vestidos com roupas tradicionais interpretaram no boulevard o famoso cancan francês, a dança tradicional das operetas de Offenbach do início do século XIX.

"Eu moro no bairro e o Moulin Rouge faz parte da minha vida há 65 anos. Viemos ver o espetáculo, bebemos champanhe no chez Michou [outro cabaré vizinho, recentemente fechado por motivos econômicos e à procura de comprador]. Gosto de dançar, do cancan francês, das bolhas e do bom humor", declarou Nicole Doucin, de 86 anos.

Autumn Mannsfeld, uma turista californiana de 25 anos, disse que soube da inauguração pelo TikTok. "Sempre sonhei em vir aqui, mas sabendo o quanto é caro, é ótimo poder testemunhar isso (...)", contou à AFP.

O emblemático cabaré, uma das atrações turísticas mais visitadas da capital francesa, celebrará 135 anos em outubro.

Suas pás desabaram na madrugada de 25 de abril e as causas do incidente ainda são desconhecidas. Também caíram as letras M, O e U de seu nome, localizadas na fachada.

"O Moulin Rouge se sentiu profundamente tocado por todas as mensagens de apoio e gentileza recebidas do mundo inteiro após o incidente ocorrido naquela noite", escreveu a direção do cabaré em um comunicado.

O Moulin Rouge abriu suas portas em 1889 e foi inicialmente um ponto de encontro de artistas e boêmios. O artista Henri de Toulouse-Lautrec imortalizou sua fachada e suas dançarinas.

A atração recebe 600.000 espectadores por ano, com duas performances todas as noites, 365 dias por ano, e emprega cerca de 450 trabalhadores.

O filme musical "Moulin Rouge", de Baz Luhrmann, em 2001, estrelado por Nicole Kidman e Ewan McGregor, reforçou o interesse internacional.