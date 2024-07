Sarna e piolho se propagam nas crianças em Gaza O filho de cinco anos de Wafaa Elwane passa as noites se coçando. Ele tem uma doença de pele, como muitas outras crianças no campo de deslocados de Deir el Balah, no centro da Faixa...

Home

Último Segundo

AFP

Sarna e piolho se propagam nas crianças em Gaza