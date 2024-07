HANDOUT Edifícios fortemente danificados em Chasiv Yar, região de Donetsk, 25 de junho de 2024 na Ucrânia

A Rússia reivindicou, nesta quarta-feira (3), o controle de um distrito da cidade de Chasiv Yar, que tenta conquistar há meses na esperança de conseguir um avanço decisivo no leste da Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as tropas russas "libertaram o distrito de Novii", no leste desta cidade da região de Donetsk e que tem importância militar estratégica.

A sua localização elevada permitiria que as tropas russas chegassem com as suas armas a Kramatorsk, a maior cidade mineradora da região e onde está localizada a guarnição ucraniana para o front leste.

O canal do Telegram "DeepState", próximo a Kiev, afirmou que o distrito foi "completamente arrasado" e que tentar mantê-lo só levaria a "perdas maiores".

"Retirar-se deste distrito é, portanto, uma decisão lógica, mas difícil", disse.

Nos últimos meses, a Rússia, que iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, lidera a iniciativa militar e ganha terreno pouco a pouco. O seu objetivo é conseguir um grande avanço nas linhas de defesa ucranianas do leste e conquistar a parte do Donbass ucraniano que não controla.

- Bombardeio em Dnipro -

Enquanto isso, Moscou prossegue com seus bombardeios diários no território ucraniano, principalmente contra cidades e infraestruturas energéticas.

Na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, os ataques aéreos desta quarta-feira deixaram cinco mortos e mais de 30 feridos, afirmou um comunicado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

A mídia divulgou imagens do ataque que mostram explosões e uma grande nuvem de fumaça preta sobre a cidade. Um shopping e um posto de gasolina foram afetados.

"Foi assim que um dos shoppings da cidade ficou. As janelas foram quebradas e um posto de gasolina foi atingido", disse Mykola Lukashuk, um dirigente regional, denunciando um ataque "massivo".

Dnipro, que tinha um milhão de habitantes antes da guerra, fica a cerca de cem quilômetros do front sul. A cidade foi palco de vários ataques que ceifaram a vida de inúmeros civis.

Zelensky afirmou em sua declaração que apenas duas coisas poderiam deter o "terror russo: os modernos sistemas de defesa aérea e a capacidade de longo alcance de nossas armas".

A Ucrânia pede há meses aos seus parceiros ocidentais que lhe forneçam sistemas de defesa antiaérea.

A Presidência ucraniana pede aos europeus e aos americanos que aumentem as suas entregas de mísseis de longo alcance para que possa atacar o território russo e desorganizar a sua cadeia logística.

O avanço do Exército russo nos últimos meses é explicado em parte pela falta de tropas e munições das forças ucranianas.

A Rússia também anunciou nesta quarta-feira que repeliu um ataque noturno de drones navais ucranianos a Novorosiisk, um porto que abriga parte da frota russa do Mar Negro.

Embora não tenha uma Marinha própria, a Ucrânia conseguiu manter a frota russa do Mar Negro distante, ao atacar os seus navios e seu quartel-general em diversas ocasiões com mísseis, drones navais e inclusive drones aéreos.