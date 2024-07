RD Congo condena 25 militares à morte por 'fugir do inimigo' Vinte e cinco militares acusados de "fugir do inimigo" durante enfrentamentos recentes contra os rebeldes do grupo M23 foram condenados à morte nesta quarta-feira (3) na República Democrática do...

Home

Último Segundo

AFP

RD Congo condena 25 militares à morte por 'fugir do inimigo'