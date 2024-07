JUNG YEON-JE Televisão exibie imagem de lançamento de míssil norte-coreano, em 1º de julho de 2024, em Seul

Jung Yeon-je

A Coreia do Norte testou com sucesso um novo míssil balístico tático capaz de transportar uma 'ogiva supergrande', informou a imprensa estatal nesta terça-feira.

A agência oficial KCNA afirmou que o míssil Hwasong-11Da-4.5 foi lançado com sucesso e tem capacidade para transportar uma ogiva de 4,5 toneladas.

"O teste foi realizado com um míssil que carregava uma simulação de ogiva pesada para verificar sua estabilidade de voo e precisão no alcance máximo de 500 quilômetros e no alcance mínimo de 90 km", afirmou a KCNA.

As Forças Armadas sul-coreanas informaram algumas horas antes que os lançamentos de segunda-feira envolveram dois mísseis balísticos de curto alcance e que um deles explodiu em pleno voo.

Uma ogiva 'supergrande' está na lista de armas avançadas apresentadas em 2021 pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un, como prioritárias para desenvolvimento. A lista também inclui um satélite militar espião e um míssil balístico intercontinental de combustível sólido.

Os lançamentos de segunda-feira aconteceram depois de Kim ter denunciado os recentes exercícios militares da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão como uma "versão asiática da Otan" e alertado que teriam "consequências fatais".

No comunicado da KCNA, a arma foi "descrita como uma 'ogiva supergrande', omitindo deliberadamente a palavra 'nuclear'", destacou Hong Min, analista do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, com sede em Seul.

"Como é capaz de transportar uma ogiva nuclear, pode ser considerada uma arma nuclear", disse à AFP.

As relações entre as duas Coreias estão em um dos piores momentos em muitos anos, com a intensificação dos testes de armas pelo Norte, que também envia balões com luxo para o Sul.

Pyongyang afirma que os balões são uma resposta aos balões com propaganda contra o regime norte-coreano enviados por ativistas da Coreia do Sul.