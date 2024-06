Chantal BRIAND Eleitores chegam a um local de votação na ilha de Saint Pierre, no arquipélago francês de Saint Pierre e Miquelon, em 29 de junho de 2024

Os franceses residentes nas Américas e em alguns territórios nacionais ultramarinos votarão neste sábado (29) no primeiro turno das eleições legislativas, que acontecerão no domingo no território metropolitano.

Os franceses residentes no exterior, que não puderam votar por meio do voto eletrônico – aberto até quinta-feira – poderão fazê-lo neste sábado pessoalmente.

Foram abertas assembleias de voto em São Pedro e Miquelon, arquipélago francês situado no Atlântico Norte – perto do Canadá –, nas Antilhas Francesas, na Guiana Francesa e na Polinésia Francesa.

Pesquisadores e políticos esperam uma participação muito maior do que nas eleições legislativas de 2022, nas quais participaram 47,51% dos eleitores.

A votação eletrônica disponível para residentes franceses no exterior atingiu um número recorde de 410.000 votos, em comparação com 250.000 em 2022. Isto deve-se em parte às consequências potencialmente históricas destas eleições, que pela primeira vez desde 1997 não coincidirão com as eleições presidenciais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, surpreendeu ao antecipar as eleições legislativas, marcadas inicialmente para 2027, após a vitória da extrema direita nas eleições europeias de 9 de junho.