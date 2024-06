Brendan Smialowski Uma montagem de Donald Trump e Joe Biden, 22 de outubro de 2020

Joe Biden e Donald Trump duelaram nesta quinta-feira (27) sobre a inflação, a migração e o direito ao aborto no primeiro debate das eleições presidenciais dos Estados Unidos, um tenso cara a cara em que o democrata chamou o republicano de "trouxa".

"A inflação está matando nosso país", afirmou Trump para Biden.

A economia é um dos temas centrais da campanha eleitoral, junto com a imigração, o tema favorito do republicano, que não tardou a trazer à tona nos primeiros minutos do debate.

"Gostaria de perguntar por que você permitiu que milhões de pessoas viessem aqui, de prisões, cadeias e instituições mentais, para vir ao nosso país e destruí-lo", disse o magnata republicano.

Dizer que os Estados Unidos abrem os braços para os imigrantes que entram ilegalmente no país "simplesmente não é verdade", replicou Biden. "Não há dados que sustentem o que ele disse. Mais uma vez, está exagerando. Está mentindo", acrescentou.

Biden tenta se desmarcar da retórica de seu rival, que acusa os imigrantes, muitos deles latino-americanos, de "envenenar o sangue" do país.

Também houve tensões sobre o direito ao aborto.

Seu papel em restringir o acesso ao aborto no país foi "algo terrível", disse o democrata ao republicano depois que seu rival se gabou de ter nomeado juízes da Suprema Corte que ajudaram a anular o direito constitucional ao aborto.

No meio deste tenso intercâmbio, Biden soltou para seu rival: "Você é o trouxa, você é o perdedor".

Cada uma de suas palavras e gestos estão sendo analisados minuciosamente pelos americanos em um país politicamente muito polarizado, onde o voto dos moderados e dos indecisos em novembro pode ser vital.

O debate ocorre na sede da CNN em Atlanta, capital da Geórgia, no sudeste do país.

O debate segue regras estritas: o microfone de cada candidato é desligado quando termina o tempo de resposta estipulado, não há público nem teleprompter, o aparelho que permite ler um texto sem desviar o olhar da câmera.

É a primeira vez que o presidente e seu antecessor republicano estão frente a frente desde 2020.

Os eleitores estão muito atentos ao evidente deterioro físico e às confusões de Biden, que parecem preocupar mais os cidadãos, segundo as pesquisas, do que as digressões falsas e as gafes de seu rival de 78 anos, apenas três anos mais novo.

Biden se apresenta como uma garantia da democracia frente a um rival temperamental que nunca reconheceu sua derrota em 2020 e não compareceu à sua posse.

Os dois homens demonstram um desprezo mútuo e, nos últimos meses, não perderam a oportunidade de se atacarem verbalmente.

O candidato independente Robert Kennedy Jr. foi excluído do debate. Suas chances de vencer são escassas, mas ele pode roubar votos tanto dos republicanos quanto dos democratas.

O debate acontece enquanto os partidos democrata e republicano ainda não nomearam formalmente seus candidatos para as eleições. Eles o farão em julho e agosto.

Está previsto um segundo debate em setembro, dois meses antes das eleições.