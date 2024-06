Vencedora do Nobel da Paz é condenada a um ano de prisão no Irã A ativista iraniana dos direitos das mulheres Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023 e que já está presa em seu país, foi condenada a um ano de reclusão por "propaganda contra o Estado", anunciou seu advogado...

Home

Último Segundo

AFP

Vencedora do Nobel da Paz é condenada a um ano de prisão no Irã