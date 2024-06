Missão de resgate localiza 2 montanhistas japoneses desaparecidos no Paquistão Uma missão de resgate em helicóptero avistou, nesta quinta-feira (13), dois montanhistas japoneses desaparecidos no norte do Paquistão, mas seu estado físico é desconhecido, informou...

Missão de resgate localiza 2 montanhistas japoneses desaparecidos no Paquistão