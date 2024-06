Jalaa MAREY Uma pessoa combate um incêndio em um campo perto de Katzrin, nas Colinas de Golã, anexadas por Israel, causado por lançamentos de foguetes vindos do sul do Líbano, em 13 de junho de 2024.

O movimento libanês Hezbollah informou nesta quinta-feira (13) que lançou uma nova série de foguetes e drones contra posições do Exército de Israel, após um alto comandante do grupo ter sido morto esta semana em um bombardeio israelense.

Este é um dos maiores ataques do Hezbollah contra posições militares israelenses desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas, aliado do grupo libanês.

Desde então, as trocas de agressões são quase diárias na fronteira entre o Líbano e o norte de Israel.

Combatentes do Hezbollah, um movimento aliado do Hamas, lançaram "um ataque com foguetes e drones, direcionado contra seis quartéis e locais militares" e simultaneamente enviaram "esquadrões de drones explosivos" contra outras três bases israelenses, informou o movimento xiita alinhado com o Irã.

Taleb Sami Abdallah morreu com outros três combatentes do Hezbollah em um ataque israelense que atingiu na terça-feira uma casa onde estavam, na vila de Juaiyya, no sul do Líbano, segundo uma fonte próxima ao movimento.

Uma fonte militar libanesa indicou que Abu Taleb é o "quadro mais importante do Hezbollah assassinado" desde que o movimento xiita abriu um front com Israel, após o início da guerra em Gaza.

Um dos alvos foi a base israelense que, segundo o Hezbollah, abriga os quartéis de inteligência "responsáveis pelos assassinatos".

O Eexército israelense informou que "cerca de 40 projéteis foram lançados em direção à Galileia e à região das Colinas de Golã" e precisou que a maioria foi interceptada, mas outros provocaram incêndios.

O porta-voz do governo israelense, David Mencer, disse que seu país "responderá com força a todas as agressões do Hezbollah".

Segundo a agência de notícias nacional libanesa, aviões israelenses lançaram na noite de quinta para sexta-feira um ataque contra uma casa em Janata, um pequeno município ao sul do país.

A ação provocou a morte de uma "civil" e ferimentos em "outros sete civis", acrescentou.

Nas últimas semanas, a violência na fronteira norte de Israel se intensificou. O Hezbollah aumentou o uso de drones para atacar posições do Exército israelense, que respondeu com bombardeios contra combatentes do grupo.

Cerca de 470 pessoas morreram no Líbano após mais de oito meses de ataques transfronteiriços desde 7 de outubro, a maioria combatentes, mas também cerca de 90 civis, segundo uma contagem da AFP baseada em informações do Hezbollah e das autoridades libanesas.

Do lado israelense, pelo menos 15 soldados e 11 civis morreram, segundo as autoridades. Em ambos os lados da fronteira, dezenas de milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas devido às hostilidades.