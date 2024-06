JORGE GUERRERO Agenes da Guarda Civil espanhola durante operação de combate ao tráfico de drogas na região de Málaga

JORGE GUERRERO

A agência policial europeia Europol anunciou nesta quinta-feira o desmantelamento de uma grande rede sul-americana de tráfico internacional de cocaína na Europa, ao final de uma investigação realizada do Brasil à Espanha, passando pela Turquia, que levou à apreensão de 8 toneladas de cocaína e a 40 prisões.

"A rede criminosa operava a partir de Dubai e da Turquia, organizando o tráfico de várias toneladas de cocaína da América do Sul para toda a UE", explicou a Europol em um comunicado após uma operação que durou três anos e na qual participaram forças policiais de mais de dez países.

Segundo a Europol, a fase final desta operação começou com a descoberta, em agosto de 2023, pela Guarda Civil espanhola, de 700 quilos de cocaína em um barco tripulado por croatas e italianos no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

Com base na análise de suas comunicações e trocas de informações com outras forças policiais, os investigadores encontraram vínculos com apreensões anteriores, o que permitiu identificar as pessoas por trás delas, originárias dos Balcãs.

No total, 40 pessoas foram presas em seis países, incluindo Espanha e Brasil. Dois croatas, de alto escalão na organização, foram presos no final de 2023 em Istambul, enquanto as últimas quatro detenções ocorreram na quarta-feira no sul da Espanha.

Estas pessoas organizaram "o tráfico de várias toneladas de cocaína da Colômbia, Brasil e Equador para a UE".

Seus envios marítimos "passavam por centros logísticos na África Ocidental e nas Ilhas Canárias".

"Assim que as drogas chegavam à UE, os suspeitos utilizavam centros de tratamento na Bélgica, Croácia, Alemanha, Itália e Espanha para distribuir cocaína por toda a Europa", acrescenta o texto.

Segundo a agência, a polícia recuperou oito toneladas de cocaína em diversas operações nos últimos três anos.

Também foram apreendidos ou congelados vários bens, somando dezenas de milhões de euros.