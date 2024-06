Papa Francisco, um inesperado conselheiro de IA na cúpula do G7 O inesperado convite ao papa Francisco para falar sobre inteligência artificial (IA) na cúpula do G7 demonstra o interesse do Vaticano nesta tecnologia revolucionária, que a Igreja quer promover e ao...

Home

Último Segundo

AFP

Papa Francisco, um inesperado conselheiro de IA na cúpula do G7