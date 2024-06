YASSER AL-ZAYYAT Incêndio deixou mais de 35 mortos no Kuwait

Mais de 35 pessoas morreram no incêndio de um edifício no Kuwait, em uma área onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros, informou o Ministério do Interior.

A tragédia aconteceu no bairro periférico de Mangaf, zona sul da capital, e 43 pessoas ficaram feridas, segundo um comunicado do Ministério da Saúde.

"Recebemos um primeiro alerta sobre o incêndio às 6h00 (0H00 de Brasília). Muitos feridos foram levados ao hospital e mais de 35 pessoas morreram no edifício", declarou o general Eid al Owaihan, diretor da polícia científica no Ministério do Interior do Kuwait.

Apenas três corpos foram identificados, segundo o general.

As vítimas morreram asfixiadas pela fumaça. As causas do incêndio ainda não foram determinadas, afirmou o serviço de Proteção Civil.

O incêndio aconteceu nos andares inferiores de um edifício habitado por trabalhadores asiáticos, informaram testemunhas, e se propagou rapidamente aos andares superiores.

O edifício tinha seis andares e abrigava 196 trabalhadores, informou um funcionário da empresa que contratou o grupo.

O proprietário do edifício foi detido como parte de uma investigação por possível negligência, afirmou o ministro do Interior, xeque Fahd al Yusef, ao visitar o local.

O ministro afirmou à imprensa que pretende solicitar às autoridades locais que ordenem a evacuação de todos os edifícios nos subúrbios que não respeitam as normas de segurança.

"Vamos cuidar do problema nas áreas com grande população de trabalhadores estrangeiros e da negligência", disse.

As nacionalidades das vítimas não foram reveladas, mas o embaixador da Índia no Kuwait afirmou à AFP que estava em um dos hospitais que recebeu feridos.

A maioria da população desta monarquia do Golfo, rica em petróleo, de 4,3 milhões de habitantes, é formada por estrangeiros, muitos deles trabalhadores de origem asiática.

O incêndio desta quarta-feira é um dos mais graves já registrados no Kuwait.

Em 2009, 57 pessoas morreram depois que uma mulher, supostamente em busca de vingança, provocou um incêndio em uma tenda no casamento de seu marido, que havia decidido ter uma segunda esposa.

O Kuwait, um dos principais exportadores de petróleo do mundo e que possui quase 7% das reservas mundiais de petróleo bruto, é um Estado muito rico, onde a instabilidade política desacelerou as reformas e o desenvolvimento das infraestruturas.