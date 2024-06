Money SHARMA Narendra Modi toma posse como primeiro-ministro para um terceiro mandato na Índia, no Palácio presidencial Rashtrapati Bhavan, em Nova Delhi, em 9 de junho de 2024

O governo indiano foi empossado no Palácio presidencial, em Nova Délhi, sob o olhar atento dos guardas de honra... e de um intruso inusitado: um animal parecido com um leopardo que na verdade era um "gato", segundo a polícia.

O animal foi visto cruzando a parte superior de uma escadaria coberta com um tapete vermelho, situada logo atrás do local onde estavam sentados os congressistas recém-eleitos, além do primeiro-ministro, Narendra Modi.

Ninguém pareceu notar a presença do felino em um primeiro momento, já que os soldados estavam atentos a um deputado que assinava alguns documentos, após jurar lealdade à Constituição. No entanto, o animal não escapou do olhar atento daqueles que acompanhavam a cerimônia pela internet.

O canal de televisão local NDTV afirmou que se tratava de um animal "misterioso" ao publicar algumas imagens da criatura de cor ocre extraídas da gravação do evento, que estava sendo transmitido ao vivo no domingo à noite. Os registros logo se tornaram virais.

O animal aparece por menos de quatro segundos na tela, movendo-se entre as sombras, o que torna difícil distinguir se tinha manchas, listras ou outros sinais de identificação.

A polícia de Nova Délhi negou nesta segunda-feira (10) que o mamífero fosse um "animal selvagem". "O animal gravado é um gato doméstico comum", escreveu na rede social X. "Não acreditem nesses rumores inúteis", acrescentou.

Milhares de pessoas, incluindo vários chefes de Estado do sudeste asiático, assistiram à cerimônia no palácio Rashtrapati Bhavan, no coração da capital indiana, e milhões a acompanharam pela televisão.

A natureza do intruso causou divisões nesta segunda-feira entre os veículos de comunicação indianos.

O jornal Hindustan Times o descreveu como "um animal peludo de quatro patas", enquanto o Times of India preferiu chamá-lo de "criatura semelhante a um gato".

Este último jornal também citou um funcionário do departamento de Florestas e Vida Selvagem de Nova Délhi que apontou que "o animal parece ser um cão ou um gato".

Em Nova Délhi, há muitos cães e gatos de rua, mas não do tamanho do animal que aparece no vídeo.

De vez em quando, leopardos também são vistos nos arredores da cidade.

A área do Palácio presidencial faz fronteira com a floresta Ridge de Nova Délhi, de vegetação densa.