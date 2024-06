Pai de um dos reféns resgatados no sábado morreu na véspera da libertação do filho O pai de Almog Meir Khan, um dos quatro reféns israelenses resgatados de Gaza no sábado, morreu um dia antes de o seu filho ser libertado, informou neste domingo (9)...

