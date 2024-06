LOIC VENANCE Jeanne Swerlin, de 96 anos, joga seu buquê de flores após se casar com o veterano da Segunda Guerra Mundial Harold Terens, de 100 anos, em Carentan-les-Marais, França, em 8 de junho de 2024

O veterano americano Harold Terens, de 100 anos, se casou neste sábado (8) com sua noiva, Jeanne Swerlin, de 96, na Normandia, no noroeste de França, perto das praias onde ocorreram os desembarques do 'Dia D', em 6 de junho de 1944.

Ao som de "I will always love you", de Whitney Houston, "Ave Maria" e gaita de foles, Terens e Swerlin disseram "sim" em Carentan-les-Marais diante de dezenas de convidados, alguns em uniforme militar.

"Esperei 96 anos para encontrar o homem certo e agora estou tendo um casamento que só uma rainha e um rei podem ter", disse a noiva à AFP antes da cerimônia.

Com um terno azul claro, o veterano entrou no local da cerimônia sob aplausos de amigos e familiares, enquanto sua bisneta espalhava pétalas de flores pelo chão.

Vestido de rosa, Swerlin disse "Oui!" ("Sim", em francês) quando o prefeito da cidade francesa, Jean-Pierre Lhonneur, perguntou-lhe se aceitava Terens como marido.

"Estamos muito honrados que o Sr. Terens tenha escolhido se casar aqui, em Carentan, onde em junho de 1944 ocorreu a união das tropas aliadas que desembarcaram nas praias de Utah e Omaha", disse o prefeito.

Após a cerimônia, o veterano, que mora com sua companheira em Boca Raton, na Flórida, celebrará o casamento "com sua família, em privacidade", disse à AFP uma representante da Prefeitura local.

Terens, que recebeu a mais alta distinção da França, a Legião de Honra, em 2019, foi homenageado na quinta-feira (6), juntamente a vários outros veteranos nos eventos de comemoração ao "Dia D".

Após a Segunda Guerra Mundial, ele se casou com Thelma, sua primeira esposa, com quem teve três filhos. Três anos após a morte da companheira, conheceu Jeanne Swerlin, que também era viúva e desde então não se separaram.

"Provavelmente sou a pessoa mais sortuda do mundo", disse Terens à AFP no início de maio. "Eu tenho tudo. Tenho cem anos de idade e ainda estou vivo".