Milhares de manifestantes pró-palestinos protestam em Washington contra políticas de Biden Milhares de manifestantes pró-palestinos se reuniram neste sábado (8) em frente à Casa Branca, em Washington, para protestar contra as políticas do presidente americano Joe Biden, descritas como demasiadamente conciliatórias com Israel em sua guerra...

Home

Último Segundo

AFP

Milhares de manifestantes pró-palestinos protestam em Washington contra políticas de Biden