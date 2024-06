Ludovic Marin O presidente francês, Emmanuel Macron (à direita), e seu homólogo americano, Joe Biden, no Arco do Triunfo em Paris, no dia 8 de junho de 2024

O presidente francês, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte receberam, neste sábado (8), o seu homólogo americano, Joe Biden, e sua esposa Jill, no Arco do Triunfo, em Paris, marcando o início da visita de Estado do democrata à França.

Em um dia ensolarado, os dois líderes depositaram uma coroa de flores no monumento do Soldado Desconhecido. Em seguida, estão programados para caminhar pela Champs Elysées.

Mais tarde, Biden deve se encontrar com Macron para conversas no Palácio do Eliseu, seguidas de um banquete de Estado oferecido em sua homenagem, sendo a invasão russa à Ucrânia o tema dominante.

O presidente americano está na França desde quarta-feira para participar das cerimônias dos 80 anos do Desembarque dos aliados na Normandia, em 6 de junho de 1944. Mas sua visita de Estado começou oficialmente neste sábado.