Ida Marie Odgaard (Arquivo) A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen

Ida Marie Odgaard

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi atacada por um homem nesta sexta-feira (7) em uma praça de Copenhague, indicou seu gabinete, detalhando que o agressor foi detido.

"A primeira-ministra Mette Frederiksen foi agredida por um homem na noite desta sexta-feira em [a praça] Kultorvet, em Copenhague. O homem foi detido", afirmou o gabinete da chefe de governo em comunicado, no qual acrescenta que Frederiksen estava "chocada com o incidente".

A polícia da capital da Dinamarca confirmou uma ocorrência na qual a primeira-ministra estava envolvida, mas não deu mais detalhes.

"Temos uma pessoa detida relacionada ao caso, que estamos investigando. Neste momento, não temos mais comentários nem observações sobre o caso", declarou a polícia dinamarquesa em comunicado na rede social X.

"Devo dizer que isso abala a todos nós que somos próximos dela", assinalou o ministro do Meio Ambiente dinamarquês, Magnus Heunicke, em mensagem nas redes sociais. "Algo assim não deve ocorrer em nosso lindo, seguro e livre país", acrescentou.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, condenou "energicamente este ato covarde de agressão", enquanto a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, escreveu no X que "a violência não tem lugar na política".

Os dinamarqueses, bem como outros cidadãos europeus, se preparam para votar neste domingo nas eleições para o Parlamento Europeu.