Lionel BONAVENTURE

Um Youtuber que teria promovido uma manobra na qual um helicóptero atira fogos de artifício contra uma Lamborghini em alta velocidade para a gravação de um vídeo "maluco e idiota" foi preso na Califórnia, informaram promotores de justiça dos Estados Unidos nesta quinta-feira (6).

Suk Min Choi, mais conhecido com Alex Choi, tem quase um milhão de inscritos em seu canal no YouTube, que promete a seus espectadores "as maiores loucuras com carros!"

Mas a performance com fogos de artifício, gravada no leito de um lago seco da Califórnia no último verão boreal, resultou em uma acusação contra Choi por "proporcionar a colocação de um dispositivo explosivo ou incendiário em uma aeronave".

Se condenado, Choi pode passar 10 anos em um presídio federal.

No vídeo intitulado "Destroying a Lamborghini with Fireworks" ("Destruindo uma Lamborghini com fogos", em tradução livre) Choi supostamente aciona um botão de "disparo de mísseis" enquanto duas mulheres estão em um helicóptero, atirando fogos contra uma Lamborghini esportiva em alta velocidade.

Imagens de bastidores da gravação incluem Choi supostamente fazendo diversas referências a si mesmo coordenando o disparo, de acordo com a declaração dos promotores.

Ele também agradece a uma empresa de câmeras por "fazer parte de suas ideias malucas e idiotas".

O vídeo de 11 minutos aparentemente foi removido da página de Choi no YouTube.

O helicóptero aparece voando muito perto do solo e sem autorização de filmagem, segundo um informe do Departamento de Justiça.

Acredita-se que Choi teria comprado os fogos de artifício no estado de Nevada, pois eles são ilegais na Califórnia.

Seu primeiro comparecimento ao tribunal de Los Angeles estava programado para esta quinta-feira, e espera-se que a acusação seja apresentada formalmente nas próximas semanas.

No ano passo, outro YouTuber que provocou intencionalmente a queda de seu avião para aumentar o número de visualizações em seu canal e depois mentiu sobre o caso aos investigadores ficou preso por seis meses após fechar um acordo com a Justiça.

Essas filmagens feitas na Califórnia em 2021, com milhões de visualizações no YouTube, mostram Trevor Jacob se ejetando de um monomotor em pleno voo e descendo de paraquedas em segurança.