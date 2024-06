Abdel Ghani BASHIR Peregrinos se reúnem ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica negra para a qual os muçulmanos de todo o mundo rezam, em 4 de junho de 2024, em Meca, na Arábia Saudita

Mohamed, um egípcio de 70 anos, está escondido em um apartamento em Meca há semanas, na esperança de escapar da vigilância das autoridades sauditas e participar da peregrinação islâmica anual sem autorização por um preço mais barato do que o do canal oficial.

Assim como esse ex-funcionário aposentado, dezenas de milhares de muçulmanos estão tentando participar do Hajj, a visita religiosa anual à cidade sagrada, sem autorização, de acordo com as autoridades e agências de viagem.

Os peregrinos clandestinos podem ser presos e expulsos, mas estão dispostos a correr o risco de realizar essa peregrinação, um dos cinco pilares do Islã.

“Estou tentando obter um visto para o Hajj no Egito há mais de dez anos, mas não tive sorte”, disse Mohamed à AFP, referindo-se às permissões especiais emitidas pelo reino saudita em um sistema de cotas por país, que são então alocadas no Egito por sorteio.

Se Mohamed tivesse obtido a tão sonhada permissão, a viagem teria custado pelo menos 175.000 libras egípcias (cerca de US$ 3.700), um preço que ele não pode pagar.

Em vez disso, ele decidiu solicitar um visto de turista para entrar na Arábia Saudita e pagou 3.500 rials (pouco mais de US$ 900) a um agente de viagens para se hospedar perto do Monte Arafat, onde, segundo a tradição islâmica, o Profeta Maomé fez seu último sermão.

Alimentando-se apenas de comida enlatada trazida do Egito, Mohamed vive em reclusão no apartamento com outras sete pessoas e se prepara para os rituais religiosos que começam em 14 de junho.

- Controle de multidões -

O Hajj deve ser realizado pelo menos uma vez na vida por todos os muçulmanos que podem pagar por ele. Ele dura cerca de quatro dias e consiste em uma série de rituais em Meca e nos arredores, no oeste da Arábia Saudita.

Juntamente com a Umrah - a peregrinação que pode ser realizada em qualquer época do ano - o Hajj é uma fonte considerável de receita para o país, que pode chegar a bilhões de dólares por ano.

Em 2023, mais de 1,8 milhão de muçulmanos participaram do Hajj, de acordo com fontes oficiais.

A eles se somam “cerca de 100.000 peregrinos clandestinos”, diz uma autoridade de segurança sob condição de anonimato, já que o governo se recusa a divulgar números.

Grandes multidões levaram a situações perigosas em várias ocasiões, especialmente em 2015, quando uma debandada durante um ritual realizado em Medina, a segunda cidade mais sagrada do Islã, levou a quase 2.300 mortes.

De acordo com um funcionário do Ministério do Hajj e da Umrah, o medo de um novo drama levou as autoridades a reprimir os peregrinos clandestinos.

"Meca tem espaço limitado. A presença ilegal de muitas pessoas complica a gestão de multidões, dificulta o acesso de ônibus e pode levar a debandadas", disse o funcionário.

Os peregrinos não autorizados, e aqueles que os transportam, correm o risco de serem multados em pelo menos 10.000 rials (quase US$ 2.700).

Pelo menos 20 pessoas foram presas nas últimas semanas por “fraudes” relacionadas ao Hajj a maioria delas de origem egípcia, de acordo com a mídia estatal.

- “Pecadores” -

Nas estradas e nos shopping centers, as placas avisam: “Sem permissão, sem haxixe”.

Em abril, o Conselho da Grande Ulema, a mais alta autoridade religiosa, descreveu os peregrinos clandestinos como “pecadores”.

Mas o fenômeno da peregrinação ilegal persiste e foi exacerbado pela criação do visto de turista em 2019, que facilita o acesso ao reino saudita.

"Tenho 100 ônibus que entrarão em Arafat (durante o Hajj) - é possível revistar todos eles? É impossível", disse um agente de viagens.

Este ano, a peregrinação será realizada em condições difíceis. As temperaturas ultrapassarão os 45 graus.

Os peregrinos clandestinos estão mais expostos à insolação, pois não têm acesso às áreas oficiais com ar-condicionado. Alguns dormirão em mesquitas ou nas margens das estradas.

"Foi muito difícil. Sem banheiros, sem camas, sem ar-condicionado e sem banheiros", lembra Ayman, um egípcio de 37 anos que fez o Hajj ilegalmente no ano passado.

"Tive que me concentrar em evitar a segurança em vez de fazer as orações.