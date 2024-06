Seth Wenig O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu julgamento por falsificação de registros comerciais, em 30 de maio de 2024, em Nova York, apenas um dos muitos desafios jurídicos que enfrenta

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentou na terça-feira (4) os eleitores republicanos pela primeira vez como um criminoso durante as últimas primárias estaduais para a nomeação presidencial de 2024, na qual continua arrebatando votos.

O magnata já garantiu a nomeação republicana para competir com o presidente, o democrata Joe Biden, o que significa que as votações em Montana, Nova Jersey, Novo México e Dakota do Sul são apenas uma formalidade.

No entanto, alguns observadores políticos questionaram se os eleitores republicanos ficariam decepcionados com Trump depois de ele ter sido considerado culpado na semana passada por falsificar registros comerciais para evitar um escândalo sexual na reta final da campanha de 2016 que o levou à Casa Branca.

Embora Trump tenha superado outros candidatos presidenciais republicanos, no início deste ano enfrentou um contratempo nas primárias em que já tinha a vitória garantida.

Em maio, dois meses depois de a última rival republicana na disputa, Nikki Haley, ter abandonado a sua campanha, ela obteve quase 22% dos votos nas primárias de Indiana.

Na terça-feira, Trump obteve 85% dos votos no Novo México, enquanto Haley obteve 9%, depois de mais de 95% dos votos apurados.

Em Montana, onde Haley não estava nas cédulas, Trump obteve quase 91%, enquanto 9% não selecionaram nenhum candidato, com 83% dos votos contados.

Não está claro se o apoio de Haley entre uma minoria de republicanos poderá traduzir-se em problemas para Trump nas eleições gerais de novembro, ou se esses eleitores – confrontados com o dilema entre Trump e Biden – voltarão às fileiras do ex-presidente.

Haley, ex-embaixadora nas Nações Unidas, disse que votará em Trump.