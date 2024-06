Bashar TALEB Destruição no acampamento de Bureij, no centro da Faixa de Gaza, após um bombardeio israelense, em 3 de junho de 2024

Bashar TALEB

Israel mostrou-se disposto a aceitar um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e cabe ao Hamas dar um passo à frente, disse o chefe da Segurança Nacional americana, Jake Sullivan, nesta segunda-feira (3).

Sullivan fez esses comentários apesar das crescentes dúvidas sobre o plano, que Biden descreveu como uma iniciativa israelense, mas que gerou reações diversas por parte do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"No fim de semana, vimos mais uma vez a disposição de Israel de dar um passo à frente e chegar a um acordo", disse Sullivan no Fórum de Impacto Global em Washington.

"Todas aquelas pessoas que pediram um cessar-fogo durante todo esse tempo têm que voltar os olhos para o Hamas esta semana e dizer: 'É hora de se sentar à mesa e fazer este acordo'".

Sullivan, que fez uma série de visitas ao Oriente Médio desde que os ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro, desencadearam a guerra, disse que um acordo seria "o melhor" para a população de Gaza, Israel e Estados Unidos.

Na sexta-feira, Biden apresentou o que chamou de plano israelense de três fases que poria fim ao conflito, libertaria todos os reféns e levaria à reconstrução do devastado território palestino sem o Hamas no poder.

No entanto, o gabinete de Netanyahu enfatizou rapidamente que Israel prosseguiria com a guerra até que todos os seus objetivos fossem alcançados, incluindo o fim do Hamas como força militar e política.

Um porta-voz do governo acrescentou nesta segunda-feira que o primeiro-ministro israelense considerou o plano apresentado por Biden como "parcial".

O Hamas não fez nenhum comentário oficial desde a sexta-feira.