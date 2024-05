UE quer reunião com Israel para discutir situação em Gaza, diz chanceler Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) concordaram, nesta segunda-feira (27), em convocar uma reunião com Israel para que explique suas ações militares em Rafah, no âmbito de seu acordo de cooperação, informou o...

Home

Último Segundo

AFP

UE quer reunião com Israel para discutir situação em Gaza, diz chanceler