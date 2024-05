CIJ ordena que Israel suspenda ofensiva em Rafah, no sul de Gaza O principal tribunal da ONU ordenou nesta sexta-feira (24) que Israel suspenda a sua ofensiva em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, uma decisão histórica que provavelmente aumentará a pressão sobre as autoridades israelenses, após mais de...

Home

Último Segundo

AFP

CIJ ordena que Israel suspenda ofensiva em Rafah, no sul de Gaza