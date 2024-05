JAIME REINA Equipes de emergência trabalham no local de um acidente no qual o teto de um restaurante desabou, na cidade de Palma de Mallorca, capital da turística região espanhola de Islas Baleares, em 23 de maio de 2024

Quatro pessoas morreram e 21 ficaram feridas no desabamento do teto de um restaurante de dois andares em uma zona turística da ilha espanhola de Maiorca, informaram nesta quinta-feira (23) à AFP os serviços de emergência da região das Ilhas Baleares.

Sete feridos estão em estado muito grave e nove em estado grave, publicaram mais tarde na rede social X.

O acidente ocorreu no fim da tarde de hoje, em Playa de Palma, ao sul da cidade de Palma de Maiorca, capital da ilha. As vítimas são de várias nacionalidades, disse uma porta-voz dos serviços de emergência.

Conhecidas por suas águas cristalinas e praias paradisíacas, as Ilhas Baleares são o segundo principal destino turístico da Espanha, depois da Catalunha. Em 2023, receberam mais de 14 milhões de visitantes, de acordo com números oficiais.

Equipes de bombeiros trabalhavam no local do desastre, enquanto ambulâncias aguardavam para transportar os feridos. Os serviços de emergência “continuam atuando no local”, diante da possibilidade de ainda haver pessoas presas sob os escombros, afirmaram no X.

O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, disse no X que monitora a situação e que conversou com autoridades locais, a quem informou “a disposição do governo da Espanha de colaborar com todos os meios e efetivos necessários”.

O motivo do desabamento é desconhecido. Segundo testemunhas citadas pela imprensa, o teto caiu em parte do primeiro andar.