ATTA KENARE Funcionários de restaurante da capital iraniana acompanham noticiário sobre o acidente

A Arábia Saudita, rival regional do Irã, expressou neste domingo “grande comoção" com o acidente envolvendo o helicóptero no qual viajava o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e se ofereceu para ajudar nas buscas.

"O reino está com a República Islâmica do Irã, sua irmã, nestas circunstâncias difíceis, e está disposto a fornecer qualquer ajuda que as agências iranianas precisarem", diz um comunicado divulgado pela chancelaria saudita.