Putin promove o comércio no último dia de viagem à China O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comparece nesta sexta-feira (17) a uma feira comercial na cidade chinesa de Harbin, nordeste do país, no evento que encerra sua visita de dois dias à China, na qual pretende...

Home

Último Segundo

AFP

Putin promove o comércio no último dia de viagem à China