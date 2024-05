JUNG YEON-JE Canal de TV exibe imagens de arquivo enquanto noticia o teste de míssil norte-coreano, em estação ferroviária de Seul

Jung Yeon-je

A Coreia do Norte confirmou, neste sábado (18), por meio da agência de notícias oficial KCNA, o lançamento de um míssil balístico tático, enquanto o líder Kim Jong Un prometeu impulsionar a força nuclear do país.

Kim supervisionou nesta sexta-feira o teste de lançamento no Mar do Japão, uma operação para avaliar “a precisão e confiabilidade” de um novo sistema de navegação autônomo, informou a KCNA. Ele expressou "grande satisfação" com o teste.

O Exército sul-coreano indicou na véspera que a Coreia do Norte havia disparado pelo menos um míssil balístico não identificado na direção do Mar do Japão.

"Múltiplos objetos voadores que acredita-se que sejam mísseis balísticos de curto alcance" voaram da região oriental norte-coreana de Wonsan para as águas da sua costa", informou antes Seul.

O estado-maior sul-coreano acrescentou que os mísseis voaram por cerca de 300 quilômetros e afirmou que houve um reforço da "vigilância e preparação para novos lançamentos".

O disparo foi feito horas depois de Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, negar que o país esteja entregando armas à Rússia.

O lançamento foi o mais recente de uma série de testes cada vez mais sofisticados realizados pela Coreia do Norte nos últimos meses, no que o país diz ser uma tentativa de melhorar sua defesa.

Coreia do Sul e Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte em várias ocasiões de fornecer armas à Rússia. Os governos de Pyongyang e Moscou são alvo de sanções internacionais, o primeiro por seu programa nuclear e o segundo pela invasão à Ucrânia.