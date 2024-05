DREW ANGERER (7 mai) O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson

A congressista trumpista Marjorie Taylor Greene não conseguiu destituir nesta quarta-feira (8) o republicano Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, criticado por ela por ter apoiado a ajuda à Ucrânia.

Muito próxima do ex-presidente e candidato à reeleição Donald Trump, a congressista acusa o colega de partido de traição e de financiar "guerras eternas".

A moção de destituição fracassou rapidamente. A maioria dos democratas e republicanos votou pela manutenção de Johnson no cargo.

"Adoro Marjorie Taylor Greene, mas não estamos atualmente em posição de votar uma moção de destituição", porque os republicanos contam com uma maioria apertada na Câmara, publicou Trump em sua rede social.

O apoio a Kiev foi tema de debates acalorados no Congresso dos Estados Unidos, com muitos republicanos pedindo que não fossem desembolsados mais fundos para aquele país, que está em guerra com a Rússia. Depois de meses de pressão dos democratas e de seus aliados em todo o mundo, Mike Johnson apoiou o pacote, o que enfureceu a direita radical.