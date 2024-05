Ramón Fonseca, um dos chefes do escritório de advocacia dos 'Panama Papers', morre aos 71 anos O advogado panamenho Ramón Fonseca, um dos chefes do escritório de advocacia protagonista dos "Panama Papers", morreu devido a problemas de saúde enquanto aguardava a sentença no julgamento deste escândalo que chocou o mundo em 2016, informou...

