DIMITRIJE GOLL O presidente chinês, Xi Jinping, é recebido pelo homólogo sérvio, Aleksandar Vucic, em Belgrado

O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido nesta quarta-feira (8) na capital da Sérvia por seu homólogo Aleksandar Vucic, em uma nova etapa de sua primeira viagem ao continente europeu desde 2019, que já o levou à França e terminará na Hungria.

A China investiu bilhões de euros na Sérvia e nos Bálcãs, em particular nos setores industrial e de mineração. Pequim e Belgrado assinaram um acordo de livre comércio no ano passado.

Acompanhado por sua esposa Peng Liyuan, Xi Jinping foi recebido por Aleksandar Vucic em um tapete vermelho diante dos principais edifícios do governo, ao som de uma banda militar.

O presidente chinês ouviu o hino nacional de seu país, antes de cumprimentar várias autoridades sérvias.

"Sim, Taiwan é China", disse Vucic a milhares de pessoas reunidas diante da sede do governo, segundo o canal estatal de televisão RTS. A China reivindica esta ilha de 23 milhões de habitantes, que considera parte de seu território.

O presidente chinês desembarcou em Belgrado na terça-feira à noite, depois de uma visita de Estado à França, onde foi recebido com grande pompa pelo presidente Emmanuel Macron. Os dois conversaram sobre disputas comerciais e a relação Pequim-Moscou, que o Ocidente não vê com bons olhos no contexto da guerra na Ucrânia.

Além de França e Sérvia, Xi Jinping também visitará a Hungria.

Sérvia e Hungria são considerados os países mais amigáveis com Rússia e China no continente europeu.

- "Fantástico" -

O ministro das Finanças da Sérvia, Sinisa Mali, disse ao canal RTS que as conversas desta quarta-feira devem priorizar "um grande projeto", sem revelar mais detalhes.

A visita de Xi Jinping a Belgrado coincide com o 25º aniversário do bombardeio da embaixada chinesa pelos Estados Unidos, que matou três pessoas em 7 de maio de 1999, durante uma campanha da Otan contra alvos sérvios na guerra do Kosovo.

O governo dos Estados Unidos pediu desculpas e afirmou que os mapas não estavam atualizados.

Ao comentar o evento em um artigo publicado na terça-feira no jornal sérvio Politika, Xi Jinping afirmou que Otan "bombardeou flagrantemente" a embaixada.

"O povo chinês preza a paz, mas nunca permitiremos que uma história tão trágica se repita", destacou no texto, em que também elogiou a "amizade inabalável" entre China e Sérvia.

Os sérvios entrevistados pela AFP em Belgrado celebraram a chegada de Xi Jinping.

"Acredito que é algo grandioso, a visita do presidente de um dos países mais poderosos do mundo", disse Stojan Vidovic, um aposentado de 67 anos.

"É algo fantástico para nós", declarou Dijana Radic, de 69 anos, que espera que a visita resulte "em algo bom para as partes".